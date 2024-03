Iniziativa dell’associazione AlmaVirtus. A lezione di scherma medievale

Un tuffo nel passato ma con un duplice obiettivo: imparare (divertendosi) un po’ di storia e porre le basi per costituire anche a Grosseto una Compagnia d’Armi che possa poi partecipare ufficialmente alle manifestazioni di rievocazione storica.

E’ con questo spirito che l’associazione sportiva cittadina AlmaVirtus di recente fondazione ha organizzato per domani un corso di scherma medievale, in praticolar modo sulle forme di combattimento in uso fra il tredicesimo e quattordicesimo secolo.

Il corso si svolgerà nella pineta del residence "I Salici", in località Pingrosso, a Marina di Grosseto, e per avere maggiori informazioni e iscriversi è possibile telefonare al numero 347-6962065. La quaota di iscrizione è di 45 euro (più la sottoscrizione della tessera di AlmaVirtus).

Saranno quattro istruttori della Compagnia d’Arme di Pisa Ghibellina a mostrare ai partecipanti le tecniche usate nel medioevo per i combattimenti di spada e il programma prevede il ritrovo alle 10, poi l’inizio delle lezioni fino alle 13, la pausa pranzo fino alle 14.30 e poi di nuovo lezioni fino alle 18.

Gli argomenti trattati saranno le tecniche di combattimento del XIII secolo, la differenza tra scherma moderna e il combattimento medievale, la fisiologia del corpo nel combattimento medievale, l’impostazione e il coordinamento del corpo, l’uso del polso, la postura del combattimento antico, le norme di sicurezza nello studio delle armi e trattati, una panoramica sulle repliche delle armi che verranno insegnate.

Gli organizzatori metteranno a disposizione tutto il materiale necessario, i partecipanti dovranno portare con sè solo un paio di guanti imbottiti (tipo da sci o da motociclista).