Iniziati i lavori di recupero della Fonte del Tordino

Iniziati i lavori di riqualificazione della Fonte del Tordino, a Ghirlanda. Un progetto da 720mila euro, di cui 576mila finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune di Massa Marittima.

Il progetto è stato diviso in due stralci. Il primo lotto è inerente la riqualificazione architettonica e strutturale del fabbricato delle Fonti oltre a interessare le aree esterne limitrofe come la piazzetta del Tordino, la sistemazione del parco giochi ed il collegamento del parco con le Fonti. Inoltre, prevede l’efficientamento energetico dei punti luce presenti su via di Perolla in corrispondenza dell’abitato. Il secondo lotto invece riguarda il recupero e la riqualificazione di via dei Chiassarelli, che costituisce la viabilità di cucitura tra il centro urbano principale di Massa Marittima e Ghirlanda, attraverso la sistemazione e messa in sicurezza del tracciato e del fondo stradale.

"Si tratta di un progetto a cui teniamo molto – dice l’assessore Maurizio Giovannetti –, che unisce il turismo lento, all’efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana, riconoscendo Ghirlanda come stazione strategica per il cicloturismo, in collegamento con il capoluogo. Recuperiamo la fonte storica di Ghirlanda, quindi, con un intervento che non è solo estetico, ma rientra in una visione di futuro più ampia".

Roberto Pieralli