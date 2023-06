Infiorata in onore di Maria Santissima

Torna nel primo fine settimana di giugno la sempre attesa festa in onore di Maria Santissima, da alcuni anni appellata "del buon viaggio", effigiata nella statua settecentesca che si conserva all’interno della Cappella a lei dedicata nella chiesa di San Bartolomeo, a Castell’Ottieri. La parrocchia, che saluta con gioia il ritorno di don Mathias dopo la prolungata assenza dovuta a motivi di salute, e l’associazione culturale "I Castellesi", che cura la parte ricreativa dell’appuntamento, invitano alla "due giorni", aperta domani alle 20 dalla degustazione di piatti tipici in piazza con serata musicale a seguire. Domenica alle 9,30 ricevimento della banda musicale "Giuseppe Verdi" di Sorano, alle 11,30 sarà celebrata la Messa solenne, animata dai canti del coro diretto dal maestro Roano Pollini. Seguirà la processione con l’effige mariana lungo le vie del paese, che ormai da oltre venti anni sono abbellite con tappeti floreali di pregevole fattura, per i quali si impegnano residenti ma anche chi fa ritorno in paese per condividere questo appuntamento. Alle 20 estrazione del "Bingo" sotto la rocca, seguita dalla degustazione di piatti tipici e dalla serata musicale conclusiva. Intanto "I Castellesi" hanno annunciato il ritorno del "Banchetto degli Ottieri", dopo gli anni di sospensione imposti dalla pandemìa, che tornerà a svolgersi sabato 12 agosto.