Incrocio tra le via Aquileia e Oberdan. Nuova segnaletica e nuovi "obblighi"

Due incroci pericolosi d’ora in avanti saranno regolamentati per ridurre gli incidenti. Quello, recentemente noto, tra via Aquileia e via Oberdan e quello tra via della Repubblica, via Giotto e via Don Sturzo. Proprio domenica l’ultimo incidente tra via via Oberdan e via Aquileia. Così nell’intersezione fra la via Aquileia e la via Oberdan, sarà istituito per i veicoli che transitano nella via Aquileia con direzione via Oberdan, l’obbligo di svolta a destra e l’obbligo di dare la precedenza. Poi, saranno istituite le isole di canalizzazione nell’intersezione; prima dell’attraversamento pedonale presente a monte dell’intersezione, sarà istituito il divieto di sosta per almeno 5 metri. Per l’intersezione tra viale della Repubblica e viale Giotto, si tratta di un incrocio/rotonda a raso regolamentato dal segnale di "dare precedenza" sul viale Giotto e via Don Luigi Sturzo con la presenza di un aiuola centrale spartitraffico di forma non regolare, che non permette di regolamentarla con circolazione a rotatoria. Per questo in corrispondenza dell’allargamento dello spartitraffico, saranno disegnate su asfalto due corsie che permettono di passare da una carreggiata all’altra regolamentate a senso unico di marcia con possibilità di disporsi su due file, una con obbligo di proseguire diritto ed una con obbligo di svoltare a sinistra, e con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima di immettersi nella corsia con senso opposto.