Incontro con il commissario Bray La visita del colonnello Adinolfi

Il colonnello Giuseppe Adinolfi, comandante provinciale dei carabinieri della provincia di Grosseto ieri si è recato sul Monte Amiata, più esattamente a Castell’Azzara e ha fatto visita al commissario Michele Bray. Il commissario sta guidando il piccolo comune amiatino e ha accolto positivamente la visita del colonnello. Questo incontro tra Adinolfi e Bray è stata l’occasione per fare il punto sul territorio. Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, dalla quale sono emersi soddisfacenti standard di sicurezza, sia reale che percepita. É stata comunque sottolineata la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza del territorio, sia in chiave preventiva, che di controllo. Il comune di Castell’Azzara è tra i più piccoli del comprensorio amiatino, si trova a cavallo tra i territori più collinari del soranese e quelli invece dell’Amiata, sia senese che grossetana, da circa un anno è guidato dal commissario Bray, il quale nel febbraio scorso ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Il bilancio mantiene invariata la pressione fiscale e con i conti in equilibrio in previsione fino al 2025. A maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Al momento, non ci sono ancora candidati ufficiali ma qualcosa, in via ufficiosa si muove.