Incontro con gli studenti della "Don Milani" sul cyberbullismo

Ieri all’istituto Don Milani di Orbetello, la Polizia ha incontrato gli studenti del terzo anno. L’incontro, promosso dal dirigente scolastico e da Lions Club Orbetello "I Presidi", è nato dalla necessità di fornire ai giovani qualche spunto di riflessione sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo e per educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa. Gli Operatori della Divisione Polizia Anticrimine della Questura e della Polizia Postale di Grosseto intervenuti hanno richiamato gli studenti ad una maggiore responsabilità. Partendo proprio dalla normativa sul cyberbullismo sono state esaminate le misure a tutela dei minori, soffermandosi sulle conseguenze penali e le misure amministrative, come l’ammonimento del Questore sempre più usato.