Coppa Disciplina. Civitella su tutti

Terminata l’attuale stagione statistica, quella 2024/25, sono state rese note le classifiche della Coppa Disciplina provinciale del campionato di Terza categoria e dei campionati provinciali giovanili. In Terza categoria (15 squadre) ha primeggiato la formazione del Civitella con 8,30 punti di penalità ed ha preceduto di poco più di un punto l’Alta Maremma (che ha chiuso con 8,40) e l’Alberese, vincitrice del campionato, terza con 9,65 di penalità.

In vista della prossima stagione ci sono dubbi sul girone unico di Terza categoria intanto. Al momento il rischio di vedere due gironi di Terza categoria è molto probabile visto che le squadre che vi prenderanno parte sono venti anche se potrebbero diminuire nel caso di ripescaggio. Ma guardando i dati attuali sulla carta non ci sono grandi alternative. Nel caso si scendesse a diciotto squadre (grazie ai ripescaggi) allora la situazione potrebbe in parte cambiare.

Queste ad oggi le formazioni che hanno diritto a partecipare alla Terza: Aurora Pitigliano, Rispescia, Braccagni, Ribolla, Capalbio, Civitella, Batignano, Scansano, Montiano, Atl.Grosseto, Sticciano, Semproniano, Orbetello Scalo, Virtus Amiata, Castiglionese, Castell’Azzara, Porto Ercole, Follonica Senzuno, Caldana, Roselle.

Negli Juniores Under 19 (16 squadre) primo posto per l’Alberese B (squadra fuori classifica nel campionato) con 17,50 punti che ha preceduto Fonteblanda e Aurora Pitigliano. Negli Allievi Under 17 (10 squadre) la piu’ "disciplinata" è risultata l’Alberese con 9 punti di penalità, che ha preceduto i campioni provinciali dell’Atletico maremma, 13 di penalità, e l’Aurora Pitigliano, 15,50 di penalità.

Nei Giovanissimi Under 15 primo posto in classifica per il Marina con 3,50 punti che, invece, in campionato, è giunta ultima. Alle sue spalle troviamo l’Atletico Maremma (squadra fuori classifica) con 9,70 di penalità e l’undici castiglionese della Pro Soccer Lab, terza con 10 punti.