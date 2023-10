Incontri culturali. Calvino con Bianciardi

La Fondazione Luciano Bianciardi e la Fondazione Polo universitario grossetano organizzano cinque incontri dal titolo "Conoscere Calvino", in occasione del centenario della nascita dell’autore. A questi si aggiunge la giornata di studi "Scrittori e lavoro culturale dagli anni Cinquanta a oggi. I casi di Bianciardi e Calvino", organizzata dal Comitato nazionale per Il centenario della nascita di Bianciardi. "Non potevamo tirarci indietro a questa splendida iniziativa – dice Claudio Pacella – riguardante un grande autore come Calvino, il quale era legato alla nostra terra e che è sepolto a Castiglione".

"Questa sarà la volta di un grande artista come Calvino – spiega il presidente della Fondazione Bianciardi, Massimiliano Marcucci – molto apprezzato da Luciano Bianciardi che lo reputava uno dei più grandi autori di quel periodo. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e approfondire questi due grandi artisti, legati alla nostra terra".

Si inizia martedì 24 ottobre alle 17 al Polo universitario con il dialogo sul "Sentiero dei nidi di ragno" a cura di Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi, e di Riccardo Castellana, docente dell’università di Siena. Il secondo appuntamento, martedì 31 ottobre alle 17 al Polo universitario è dedicato al tema "Calvino e la politica, tra anni Settanta e Ottanta", a cura del docente Paolo Giovannetti della Iulm di Milano. Sabato 11 novembre alle 18 alla libreria Palomar è in programma la presentazione del libro "Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore" di Domenico Scarpa. Venerdì 17 novembre alle 17 nella sala Pegaso della Provincia, il professore Bruno Falcetto dell’università di Milano terrà l’incontro "Diventare Calvino. Apologhi e altri racconti degli anni Quaranta". Infine mercoledì 29 novembre alle 17 al Polo Universitario "I luoghi narranti nell’opera di Italo Calvino", a cura di Stefano Adami. Mentre il convegno "Scrittori e lavoro culturale dagli anni Cinquanta a oggi. I casi di Bianciardi e di Calvino" si terrà sabato 11 novembre al Polo universitario dalle 10 alle 18.

