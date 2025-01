Incidenti. Sale il numero in Maremma

GROSSETO

Grosseto sul podio per quanto riguarda l’incremento di incidentalità sulle strade. Lo sostiene l’Osservatorio di Facile.it che mette Grosseto al terzo posto con un +2,64%, cioè la percentuale in aumento dei titolari di assicurazioni vedranno diminuire una classe di merito a seguito di incidente. Peggio di Grosseto soltanto Prato (3,35%), seguita da Cagliari (2,85%). Le ultime nella graduatoria nazionale, con percentuali pari o inferiori all’1%, sono invece le province Crotone, Ferrara e Rovigo. Dati interessanti emergono analizzando il profilo di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa. La percentuale, ad esempio, è più altra tra le donne (1,99%) rispetto al campione maschile (1,65%). La ricerca di Facile.it è proseguita anche scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, tendenzialmente, all’aumentare dell’età cresce la percentuale di automobilisti che hanno denunciato un sinistro con colpa; le fasce anagrafiche con i valori più bassi sono quella 19-24 anni (1,51%) e quella 25-34 anni (1,58%). Di contro, i 55-64enni (1,84%) e gli over 65 (2,30%) sono gli automobilisti che hanno registrate le percentuali più alte. Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli agenti di commercio siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,13%) – anche perchè viaggiano parecchio di più di chi lavora in ufficio – e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono i pensionati (2,24%) e gli impiegati (1,85%).