Incidenti in moto. Centauri feriti. Uno è grave

Doppio intervento nella giornata di ieri per l’eliambulanza "Pegaso 2" per soccorrere – in entrambi i casi – centauri caduti dalle loro moto.

La prima richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 14 da Pian dei Mucini, nel territorio comunale di Massa Marittima, dove era in corso una gara di enduro alla quale partecipavano decine di motociclisti.

Uno di loro, un uomo di 52 anni, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduto durante la performance. Il centauro è stato soccorso prima dal personale della Pubblica assistenza di Massa Marittima e poi da quello di "Pegaso" che lo ha trasferito a Siena, nell’ospedale "Le Scotte" in codice rosso. Le sue condizioni, quindi, sono state ritenute piuttosto gravi ma – per fortuna – non risulta in pericolo di vita.

Sempre ieri il secondo intervento, invece, si è reso necessario intorno alle 17.

In questo caso la chiamata è arrivata dal territorio comunale di Semproniano e si è resa necessaria per prestare soccorso ad un uomo di 57 anni che, alla guida di una moto, è finito fuori strada. L’incidente è accaduto nei pressi del viadotto del Fiora.

Le prime cure al centauro sono arrivate grazie all’intervento del personale sanitario arrivato con l’ambulanza della Croce rossa di Roccalbegna e poi sono proseguite con quello di "Pegaso". Il ferito è stato quindi portato a bordo dell’elicottero e trasferito anche in questo caso alle "Scotte" di Siena, ma le sue condizioni di salute – seppur da valutare meglio e da tenere sotto osservazione – non sembravano destare particolari preoccupazioni.