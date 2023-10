Incidenti in Maremma. Cresce il trend post-pandemia. Dieci i morti sulle strade

Nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati 165.889 incidenti con lesioni a persone (151.875 nel 2021, +9,2%; 172.183 nel 2019, -3,7%), che hanno causato 3.159 decessi (2.875 nel 2021, +9,9%; 3.173 nel 2019, -0,4%) e 223.475 feriti (204.728 nel 2021, +9,2%; 241.384 nel 2019, -7,4%). In media, rispettivamente, 454 incidenti, 8,7 morti e 612 feriti ogni giorno. Sono i numeri del report annuale Aci-Istat che mostrano purtroppo un ritorno dell’incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019. Anche la provincia di Grosseto non è esente da questo preoccupante aumento dell’incidentalità. I dati, che si riferiscono all’anno 2022, in Maremma contano 567 incidenti in totale, di questi 419 hanno avuto feriti e fra questi ce ne sono sttai dieci, purtroppo, mortali.

Ma i dati parlano anche di 533 feriti totali sulle strade della provincia di Grosseto. Incidenti dalla tipologia diversa: 42 in scontri "frontali", 242 quelli in scontri "frontali-laterali", 84 in quelli in scontri solo laterali. Ben 150 sono stati i tamponamenti mentre 44 gli incidenti avvenuti per colpa di fermata improvviso o arresto dell’auto. L’Istat insieme all’Aci nella sua ricerca ha rilevato anche i dati provincia per provincia per quanto riguarda la tipologia: in Maremma si contano dunque 77 investimenti di pedoni, 24 infortuni dovuti alla cauta su due ruote, 82 incidenti per veicoli "fuori strada" e 84 incidenti arrivati per colpa di un ostacolo fisso o accidentale. Scontri e incidenti avvenuti soprattutto in strade dove c’erano lavori in corso. Interessante la statistica sugli incidenti ogni 100mila abitanti: in provincia di Grosseto (sempre nell’anno 2022) ci sono 371,4 incidenti ogni 100mila abitanti, 7,9 mortali, terzo in Regione dopo Arezzo con 9 e Siena 8,8. Un numero "alto" che fa capire come le infrastrutture della provincia di Grosseto siano ancora uno dei principali nodi da sciogliere. Alto anche il numero di persone ferite negli incidenti rilevati ogni 100mila abitanti: in provincia di Grosseto sono 494,7, al "terzo" posto in Regione dopo Firenze (622,4) e Lucca (537,9). Percentuale più accettabile invece sugli incidenti ogni 100mila abitanti: 37,4. Numero più basso rispetto a Livorno (50,8), Livorno, Prato e Firenze (45,1). Cresce invece il numero di incidenti per tipologia: la Maremma si attesta in un 66,6 per le auto (più alto ci sono soltanto Arezzo, Pisa, Livorno e Firenze). 43,3 invece gli incidenti in moto, tra i più bassi dell’intera regione che vede un numero molto alto a Firenze (127,9), ma in crescita anche le province di Pisa, Livorno, Prato e Massa Carrara.