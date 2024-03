Incidente tra peschereccio e barca da diporto

Pericoloso incidente marittimo nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, terminato per fortuna senza gravi conseguenze fisiche. La collisione è avvenuta nella serata di giovedì, verso le 20, nello specchio acqueo del paese argentarino. Un motopesca della marineria locale, in uscita dal porto, si è scontrato con un’imbarcazione da diporto, lunga circa 10 metri. Immediato l’intervento della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano che, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno, ha messo in moto la macchina dei soccorsi non appena giunto l’allarme. I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo hanno subito fornito assistenza al rientro in porto delle due imbarcazioni e successivamente, dopo essersi accertati delle buone condizioni di salute degli equipaggi, hanno coordinato le operazioni di alaggio della barca da diporto, maggiormente danneggiata allo scafo, per scongiurare qualsiasi problema all’ambiente marino in conseguenza di un eventuale affondamento, che fortunatamente non è avvenuto. Sull’incidente la Guardia Costiera sta conducendo tutti gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente, se c’è stato il rispetto della normativa di settore "Colreg 72- Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" e le conseguenti eventuali responsabilità, attraverso l’acquisizione delle testimonianze degli equipaggi e i rilievi sugli scafi.