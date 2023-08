Incidente sul Lavoro a Monte Argentario: Intervento dell'Elisoccorso

Incidente sul lavoro ieri mattina a Porto Santo Stefano. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso intorno alle 4 di mattina sul molo Garibaldi, a causa di un infortunio accaduto a un uomo di 59, di origine straniera, che lavora su uno dei pescherecci della flotta santostefanese. Le cause dell’incidente sono in corso di chiarimento da parte della Capitaneria di Porto, mentre l’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2, dopo l’intervento delle ambulanze della Croce Rossa di Orbetello e della Confraternita e il trasporto al Misericordia di Grosseto. Le condizioni, da quanto si apprende, non desterebbero comunque preoccupazioni per la vita dell’uomo, anche se al momento del soccorso è stato immobilizzato dato che presentava dolore alla spalla e non riusciva a muovere le gambe. Sono intervenuti sul posto anche i volontari della Confraternita di Misericordia, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e la Polizia.