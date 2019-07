Grosseto, 4 luglio 2019 - Otto persone sono rimaste ferite in provincia di Grosseto in un incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale 64 del Cipressino Casteldelpiano all'incrocio per S.Angelo. Coinvolti un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, varie ambulanze con personale medico del 118 e l'elisoccorso Pegaso

