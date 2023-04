Incidente mortale Ora la perizia cinematica

E’ stato conferito ieri pomeriggio in Procura a Grosseto dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna all’ingegner Andrea Guidetti l’incarico per la consulenza tecnica cinematica che dovrà stabilire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro mortale in cui è morto Abdel Jabber Mahmud Fernández, 21enne di origini venezuelane, deceduto il giorno di Pasqua a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. I familiari del 21enne hanno nominato i propri consulenti che parteciperanno all’esame che chiarirà il tragitto dei mezzi coinvolti. Per gli inquirenti, comunque, che si stanno occupando dell’incidente stradale costato la vita giovane straniero che stava tornando a casa insieme ad un amico, l’auto coinvolta è una sola. Lo ha anche precisato lo Studio3A che segue i familiari del giovane deceduto e che dopo la tragedia, sulla base del racconto dell’amico con cui era insieme il 21enne quando c’è stato l’incidente, aveva ipotizzato il coinvolgimento di un’altra vettura.