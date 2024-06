Incidente a Massa Marittima, paura in strada: tre feriti tra cui un bambino

Massa Marittima, 24 giugno 2024 – Paura in strada sulla 439 a Massa Marittima per lo scontro fra due auto, due utilitarie. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: si tratta di due donne e di un bambino. Nessuno di loro è particolarmente grave.E’ accaduto nella zona di Ponte della Pecora.

Tutti, in codice giallo, sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto. Sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e della Pubblica Assistenza di Sassofortino. Da capire cosa abbia provocato lo scontro.

Le macchine sono rimaste fortemente danneggiate. Oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Ci sono stati problemi per il traffico, visto che l’incidente ha occupato entrambe le corsie. Per la dinamica è intervenuta la polizia locale dell’Unione dei Comuni.