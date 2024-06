Incidente, grave un uomo: furgone tampona un’auto e la ribalta

Grosseto, 18 giugno 2024 – Paura sull’Aurelia, nel tratto grossetano, più o meno all’altezza di Grosseto Est: un’auto, un’utilitaria bianca, si è rovesciata ed è finita a lato della strada.

A piombare sul mezzo è stato il furgone di una ditta di spedizioni, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe tamponato la macchina facendola ribaltare. E’ accaduto intorno alle 11.

Le richieste di soccorso sono partite subito. E mentre l’Aurelia rimaneva bloccata è scattato l’intervento di 118, vigili del fuoco e polizia stradale. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo: era rimasto prigioniero delle lamiere.

Le condizioni del ferito, un cinquantenne di Magliano in Toscana, sono apparse subito serie. E’ stato quindi trasportato in ospedale. La polizia stradale si è occupata dei rilievi e prova ora a ricostruire l’incidente. Il conducente del furgone, che si è subito fermato, è rimasto incolume. Traffico rallentato: per permettere i soccorsi e i rilievi i veicoli hanno proceduto su una sola corsia.