Incidente: coinvolte tre auto e un furgone

Tre automobili e un furgoncino ieri, nel primo pomeriggio sono rimasti coinvolti in un incidente in via Aurelia Nord. Il bilancio è di due feriti. Sono state infatti due donne ad aver avuto la peggio, una trentaseienne, che è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso 2, e un’altra che è stata trasferita al Pronto soccorso di Grosseto in condizioni meno gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Grosseto e dell’Anpas. È stato attivato, come detto, anche l’elisoccorso Pegaso 2. Un altro incidente dalle dinamiche rocambolesche si è consumato invece domenica sulla statale vecchia Aurelia, nelle vicinanze della zona industriale di Follonica. Tre automobili sono rimaste coinvolte e anche in questo caso i feriti sono stati due, entrambi viaggiavano su un’automobile. La strada è rimasta bloccata per oltre due ore. La rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale è stato resa complicata dalla posizione delle tre automobili sulla carreggiata e dal fatto che una di queste fosse ibrida. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Sassofortino e della Misericordia di Buriano. Sul luogo dell’incidente anche la Municipale.