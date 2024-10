Incidente sull’Aurelia, scontro auto-camion. C’è un morto

Gavorrano (Grosseto), 18 ottobre 2024 – Tragedia sull’Aurelia, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un camion. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 19.44 nel comune di Gavorrano, in direzione Grosseto.

Inviati sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine, auto medica di Grosseto e ambulanza Misericordia di Follonica. Secondo una ricostruzione, il tir ha urtato la macchina, che era in sosta, quindi l'impatto l'ha fatta spostare in modo violento e l'uomo, che era sceso, è stato sbalzato via subendo traumi e ferite mortali.