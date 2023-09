Incidente a Civitella Paganico: cinghiale causa ferite al motociclista di 59 anni

Un uomo di 59 anni che stava viaggiando in sella alla sua moto sulla strada provinciale del Tollero vicino a Paganico si è trovato di fronte all’improvviso un cinghiale che stava cercando di attraversare la strada e lo ha colpito in pieno. Uno scontro che poteva anche essere fatale per il motociclista che fortunatamente non viaggiava a velocità sostenuta. L’impatto con l’animale è stato comunque inevitabile. In quella zona infatti è facile trovare gli animali che attraversano la strada. Nelle campagne circostanti infatti di ungulati ce ne sono tantissimi. Il cinghiale è morto sul colpo. Il motociclista è finito a terra procurandosi diverse fratture in ogni parte del corpo, tutte comunque non molto gravi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha avvertito l’elisoccorso Pegaso. I soccorritori hanno infatti preferito che l’uomo venisse preso in cura alle Scotte di Siena. Non è comunque in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri che devono appurare la dinamica del sinistro.