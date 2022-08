Incendio sul greto delle Trasubbie. Intervenuti anche due elicotteri

La Maremma brucia di nuovo. Nel pomeriggio di ieri altro incendio sul territorio del comune di Scansano (sul confine con il comune di Campagnatico) nella zona delle Trasubbie. L’area è purtroppo oggetto di incendi, tanto che solo nella scorsa settimana per ben tre volte i vigili del fuoco e le squadre antincendio boschive sono state costrette a intervenire. Nei giorni scorsi le fiamme hanno divorato bosco e vegetazione nelle due zone denominate Sabatina e Pian d’Ornata. Ieri il rogo è scoppiato, più o meno nello stesso punto, più esattamente sul greto delle Trasubbie, in secca ormai da tempo e le forze di terra non sono riusciti a domarlo: così è stato indispensabile l’arrivo di ben due elicotteri. "È ampio il fronte del fuoco – racconta il sindaco di Scansano Maria Bice Ginesi –. Dove si sta sviluppando questo ultimo incendio è veramente difficile intervenire da terra. Sta bruciando anche molto sottobosco. L’intervento dei due elicotteri è stato fondamentale". Il fumo, ieri pomeriggio, si vedeva anche da molti chilometri di distanza. "Speriamo – ha concluso ieri sera il sindaco – che il vento si calmi e consenta le attività di spegnimento". Oltre ai due elicotteri sul posto anche i vigili del fuoco. Qualche piccola ripresa, sempre nella giornata di ieri, si è verificata anche a Cinigiano. Qui le squadre anticendio, che anche nella giornata di ieri hanno monitorato il territorio, sono intervenute prontamente e hanno evitato il propagarsi delle fiamme. Oggi a Cinigiano iniziano le attività di censimento dei danni provocati dal vasto incendio. "Sarà un lavoro lungo – ricorda il sindaco Sani – e sarà importante anche l’intervento delle associazioni di categoria".

Nicola Ciuffoletti