Terrore in mare a Castiglione della Pescaia: incendio della barca, cosa è successo

Castiglione della Pescaia, 10 luglio 2023 – Una barca, un semi cabinato di otto metri è andato a fuoco ieri mattina, poco dopo le 10, mentre era in mare a largo di Castiglione della Pescaia, per l’esattezza di fronte alle Rocchette.

L’incendio, probabilmente scoppiato nel vano motore di poppa, ha completamente distrutto il natante e il fumo era ben visibile anche dalla spiaggia suscitando l’attenzione, e la preoccupazione, dei numerosi bagnanti che si trovavano a quell’ora sulla battigia.

La colonna di fumo denso e nero era infatti visibile da alcuni chilometri di distanza. Fortunatamente le due persone a bordo, un uomo e una donna, non hanno riportato nessuna conseguenza, e questo grazie al provvidenziale e immediato intervento della Guardia Costiera.

I militari a bordo di un gommone, in quel momento, stavano infatti perlustrando quello specchio d’acqua e quindi velocemente si sono portati vicino al natante traendo in salvo le due persone, che poi sono state trasferite su altra unità, per il successivo trasporto agli ormeggi del porto di Castiglione della Pescaia.

Le fiamme hanno però completamente distrutto la barca, che si chiamava Madimar, che è colata a picco a una profondità di circa 230 metri. Per quest’oggi il comandante della capitaneria di porto di Castiglione ha convocato i due occupanti dell’imbarcazione, per intimare loro il recupero del relitto in quanto si tratta di un rifiuto speciale e pericoloso, perché, oltre a contenere gasolio, il materiale che costituiva la barca era in gran parte di resina.

A.C.