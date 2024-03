Incendio a Porto S. Stefano. A fuoco 2 auto e un motorino

Paura nella notte a Porto Santo Stefano per un incendio in via delle Fornaci. A prendere fuoco, intorno alle 4 del mattino di ieri, due automobili e uno scooter nei pressi delle abitazioni, che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della caserma di Orbetello, coadiuvati da un’autobotte arrivata da Grosseto. Gli edifici non sono comunque stati interessati dal rogo, che per fortuna non ha causato danni né alle persone né alla vegetazione e alle abitazioni stesse. I Vigili del Fuoco sono così riusciti a spegnere le fiamme e a riportare la situazione alla normalità, mentre i Carabinieri del comando di Orbetello si stanno occupando delle indagini per stabilire l’origine dell’incendio. Sono dunque andati distrutti i mezzi interessati dal rogo, che ha causato tanta paura ai residenti che abitano in via delle Fornaci e nelle zone limitrofe, con alcuni di loro che sono anche scesi in strada per vedere cosa stesse accadendo. Nessun danno inoltre anche agli impianti elettrici né alle bombole del gas dei vicini edifici.