"inCantiamo Santa Fiora: Corale ‘Corrado Vestri’ in scena a Santa Fiora" La Corale Padre Corrado Vestri di Santa Fiora presenta la tredicesima edizione di "inCantiamo Santa Fiora", una rassegna che porta nel borgo amiatino diverse corali. L'evento, promosso con il sostegno del Comune, omaggia il menestrello Alfio Durazzi e prevede l'esibizione di altri due cori. Un'occasione per celebrare la passione per la musica e il canto.