Inaugurazione di "Casty" Il ristorante di tendenza della famiglia Ceccarelli

Oggi, a partire dalle 18.30, a Castiglione della Pescaia inaugurazione del nuovo locale "Casty", che si trova nei locali dell’ex La Pergola, si trova nel corso di Castiglione della Pescaia, in piazza della Repubblica. Si tratta un nuovo ristorante pizzeria, ma soprattutto la nuova scommessa della famiglia Ceccarelli, ovvero di Danilo e dei suoi due figli Francesco e Giacomo. Il locale si chiama "Casty", come i ragazzi, tra di loro, generalmente chiamano Castiglione della Pescaia, seguito dal sottotitolo "per gola e per passione".