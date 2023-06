Inaugurata la tre giorni di "Street Food" Enogastronomia di tutti i tipi sulle Mura

I tre giorni con lo Street Food sono iniziati ieri con il taglio del nastro sulle Mura. All’evento parteciperanno 25 Street Chef provenienti da tutta Italia che organizzeranno dimostrazioni e show cooking per promuovere la cultura enogastronomica dei territori italiani e del saper mangiar bene, utilizzando esclusivamente ingredienti e prodotti provenienti dal loro territorio di appartenenza. L’offerta sarà tra la più ricca e varia: ci sarà spazio per le tipicità regionali, come le olive e i cremini ascolani, la focaccia di Altamura e il tipico caciocavallo impiccato. Dalla Sicilia arriveranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, "pane ca’ meusa" e stigghiole alla brace, mentre dall’Abruzzo i tipici arrosticini. Tra i prodotti pugliesi ci saranno le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, la puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Si potranno trovare poi truck con hamburger di angus, pasta, griglieria, ma anche polpette, supplì e degustazioni di pesce, con cuoppi di frittura ma anche polpo arrosto. Immancabile sarà anche la pizza fritta farcita laziale, insieme ai celebri carciofi alla giudia. Per gli amanti del cibo etnico, sarà possibile degustare prodotti tipici della cucina indiana, ma anche nachos, burritos e tacos messicani fino ad arrivare alla cucina spagnola e cinese. Per i più golosi, oltre ai già citati dolci siciliani, non mancheranno bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, sfogliatelle e maritozzi, cheesecake, sacher e brownies. Sarà presente anche un’area dedicata alle bevande, che proporrà aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail; in esclusiva anche la birra firmata Landshuter Brauhaus.