Inaugurata la terrazza del bar gelateria Pagni

Il rooftop del Pagni, storico locale sul lungomare follonichese, nasce nei primi anni 2000 e accoglie ogni anno migliaia di turisti e cittadini del Golfo. Rappresenta un luogo cardine della città non solo per la sua storia e la sua posizione centrale (viale Italia 1), ma anche per la qualità dei suoi prodotti e per la vista unica sul mare che regala. Dopo anni dalla costruzione del rooftop, questo inverno sono iniziati i lavori di ristrutturazione, terminati lo scorso weekend. E ora il Pagni ha riaperto le porte a tutti i suoi clienti per trascorrere un momento speciale in un’atmosfera tutta nuova. "Il rooftop aveva ormai bisogno di un restyling completo – commenta Alessandro Ricci, titolare da 35 anni dell’Ice Caffè Pagni – dal massetto alle mattonelle e per finire con la tettoia. Abbiamo deciso di installare una tettoia rigida bioclimatica che garantisce una copertura più efficiente e resistente. Al momento il rooftop ha una vivibilità di quattro, massimo cinque mesi. Per il prossimo anno spero di avere la possibilità di chiudere la struttura con dei vetri, così da poterla sfruttare anche nel periodo invernale".

Alessandro Ricci prosegue con gli orari e le novità della stagione: "La terrazza apre al pubblico tutti i giorni dalle 18 fino circa alle 2 di notte – aggiunge – Può essere poi prenotata per eventi privati come convention, incontri ludici o lavorativi. Per questa stagione abbiamo tante altre novità anche nel menù con nuovi cocktail e tre coppe di gelato ispirate a quelle prodotte negli anni Settanta".