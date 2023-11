In tanti presenti alla fiaccolata. Gli altri eventi sul territorio

Partecipazione, sentita e numerosa, per fiaccolata organizzata ieri in centro a Grosseto contro la violenza sulle donne. Intanto proseguono le iniziative un po’ su tutto il territorio provinciale contro violenze e femminicidi. Da oggi a domenica, nei supermercati Conad della provincia di Grosseto, torna la raccolta fondi per il Centro Antiviolenza "Olympia de Gouges". Si tratta dell’iniziativa "Aggiungi un euro alla tua spesa" promossa dalla rete dei supermercati Conad Nord Ovest a sostegno di D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) e dei Centri Antiviolenza operanti nei territori. A Follonica, questa sera alle 21, alla Sala Auser "I Tre Saggi" sarà la volta di "Violenza di genere - Il caso di Artemisia Gentileschi", una conferenza a cura della dottoressa Elisabetta Ciacci (psicologa), con incursioni emozionali a cura di Giacomo Moscato (attore e regista del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio). L’evento, moderato da Claudia Dondoli e in collaborazione con gli Studi Medici Serafini di Follonica, è organizzato da Spi-Sindacato Pensionati Cgil. Nel fine settimana si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne anche a Castiglione della Pescaia e oggi alle 17 alla Biblioteca "Italo Calvino" con Fiabe Italiane gli attori di AnimaScenica hanno scelto di raccontare fiabe che affrontano il tema degli stereotipi di genere: "Fantaghirò persona bella", "Naso d’argento", "Il vaso di maggiorana", "La prima spada e l’ultima scopa", "Zio lupo". In Biblioteca ci sarà una sedia con un vestito ed un paio di scarpe rosse, e un esposizione di romanzi e saggi che ci ricordano che "Non tutti i ranocchi si trasformano in principe, alcuni diventano mostri". Dalla costa alle colline, a Pitigliano oggi è in programma il primo appuntamento di una due giorni di incontri e riflessioni. Oggi alle 17, alla Biblioteca Zuccarelli, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, prenderà la parola la dottoressa Giovanna Abate, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Petruccioli di Pitigliano con l’intervento dal titolo "Il Codice Rosa e il Pronto Soccorso". A seguire: "La violenza non esce mai dal nulla" a cura della Dottoressa Agnese Mattera, Dirigente Psicologa della Zona Distretto Colline dell’Albegna. Seguiranno letture e musica e conclusione con il flash mob "Siamo tutte sul filo".

Nicola Ciuffoletti