In tanti per l’ultimo saluto a Eraldo Nieto

L’ultimo saluto al caro Eraldo. Tantissima gente alle esequie, celebrate dal parroco don San Sandro Lusini, svoltesi ieri nella chiesa di Santo Stefano Protomartire,per rendere omaggio al giornalista che per quasi 50 anni ha raccontato il promontorio per La Nazione. Eraldo Nieto ha infatti ha accompagnato più di una generazione di lettori. E in tantissimi non sono voluti mancare al suo ultimo viaggio, facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia e agli amici. Dalle istituzioni ai cittadini di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, del promontorio, che lui tanto amava e che amava raccontare fino a quando ha potuto, ovvero fino al 2022, cessando un’attività iniziata nel 1974. Una comunità commossa anche dalle belle parole che don Sandro ha dedicato ad Eraldo durante l’omelia. a.c.