In spiaggia tra svago e raccolta rifiuti

GROSSETOUna doppia iniziativa ambientale promossa dalla Uisp e organizzata dall’associazione Marevettamare, in collaborazione con Terramare, Tartamare, Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e con il patrocinio del Comune di Grosseto. Al centro delle due giornate l’attività di plogging, ovvero la raccolta dei rifiuti durante un itinerario percorso camminando o correndo, a Marina di Grosseto e a Principina a Mare, rispettivamente oggi e l’11 maggio.

La particolarità di questo evento è che l’attività sarà svolta a squadre e alla fine saranno pesati i rifiuti raccolti stilando una classifica simbolica.Si parte appunto questo pomeriggio, con ritrovo alle 15 al Bagno Tirreno sul lungomare Leopoldo II di Lorena con briefing e consegna guanti a chi non ne è provvisto e sacchi per la raccolta differenziata. Alle 16 l’inizio della raccolta e dalle 17.30 la pesatura con premiazioni simboliche e rinfresco, l’evento terminerà alle 18,30, mentre per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alle pagine delle associazioni, oltre ai codici qr situati sulla locandina dell’evento.

Stessa modalità e stessi orari sono previsti l’11 maggio a Principina a Mare, con ritrovo allo stabilimento balneare Le Dune in via Ostrica 42.