In palio ci sono le uova del Comitato Cri

Il Comitato della Croce Rossa di Follonica, per festeggiare con la cittadinanza la Pasqua 2023, ha organizzato una sottoscrizione a premi mettendo in palio tre uova personalizzate, realizzate dalla pasticceria "La Pineta". L’estrazione si terrà giovedì, i numeri vincenti saranno i primi estratti sulle ruote del Lotto di Firenze, di Roma e di Venezia. "Ringraziamo fin da ora tutte le persone vorranno giocare con noi – scrivono dalla Croce Rossa – siamo a disposizione per la consegna dei numeri presso la nostra sede in via della pace 2d, contattandoci anche telefonicamente allo 0566 269811". E’ comunque possibile provvedere al pagamento della tessera anche direttamente nella sede. "In previsione delle prossime scadenze fiscali, infine – si chiude la note della Cri – esortiamo i nostri concittadini a scegliere di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito, al comitato, indicando il Codice Fiscale 01542810534: si tratta di un piccolo gesto per un grande risultato solidale".