In Maremma, Grosseto: oltre 3.250 Famiglie Usano Social Card "Dedicata a Te" del Governo Meloni Il Governo Meloni, tramite il Masaf, promuove una social card per 46mila famiglie toscane, tra cui 3.250 in provincia di Grosseto, con un contributo di 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità. Altre misure in studio.