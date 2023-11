In due scappano dalla scuola. Un dodicenne è scomparso. L’altro è stato ritrovato

Erano andati a scuola, a Montiano, come ogni mattina. Poi hanno deciso di scappare e far perdere le proprie tracce. Attimi di paura per due dodicenni che hanno però avuto un risvolto diverso: uno dei due è stato ritrovato poco dopo, l’altro invece è come svanito. L’ultima volta era stato visto correre nella campagna circostante prima di sparire nel nulla. I due, che abitano come ospiti in una comunità per minori che si trova all’interno del Parco della Maremma in località Collecchio, non avevano mai creato problemi del genere. I ragazzi vivono in quella struttura che accoglie circa 10 giovani ospiti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 10 e i 14 anni che presentano alcune problematiche. I due ragazzini, da quanto è stato ricostruito da parte dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa proprio ieri pomeriggio, erano arrivati a scuola quando hanno deciso di sparire durante la ricreazione. Sono stati gli insegnanti, quando non li hanno più visti, ad avvertire la comunità e anche le forze dell’ordine. Si è immediatamente mobilitata anche la popolazione e i carabinieri che hanno rintracciato subito uno dei ragazzi, che si era nascosto poco lontano dalla scuola, l’altro invece ha praticamente fatto perdere le proprie tracce nascondendosi, sembra, almeno in un primo nella vasta vegetazione della zona. Dopo la denuncia effettuata dai responsabili della comunità, è iniziato l’iter, gestito dalla Prefettura, del piano di ricerca delle persone scomparse.

Matteo Alfieri