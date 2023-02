In Centro, Schlein tripla Bonaccini Il Governatore al top a Monterotondo

Anche la Maremma ha consacrato Elly Schlein segretario nazionale del Pd. In provincia di Grosseto la Schlein ha ottenuto il 54,53% dei consensi, mentre Stefano Bonaccini si è fermato al 54,47%. Un trionfo della Schlein nel seggio di Grosseto Centro, dove ha avuto il triplo dei voti del suo avversario, mentre Bonaccini ha stravinto a Monterotondo Marittimo, Comune che ha per sindaco Giacomo Termine segretario provinciale del Pd. Ma raccontiamo come sono andate le primarie in questi due seggi. Al gazebo allestito all’inizio di Corso Carducci davanti alla farmacia Billi, domenica si sono recati in molti. Sono stati 329 i votanti e tra questi oltre agli iscritti e ai simpatizzanti c’è stato anche chi alle ultime elezioni ha votato il M5S. C’è poi un dato che a Cristian Marchini, segretario del circolo Grosseto Centro, balza agli occhi, ovvero la presenza di molti giovani. Alla fine Qui Elly Schlein ha ottenuto 237 voti, Stefano Bonaccini appena 90 e per Marchini il successo della Schlein era un risultato prevedibile. "I dati emersi dal congresso dei circoli non mi avevano preoccupato – commenta Marchini –. Parlando con le persone si percepiva la voglia di cambiamento e i voti ottenuti da Schlein sono l’evidenza". Marchini nel ripercorre la giornata di domenica sottolinea: "Ho visto molte persone che non avevo mai incontrato alle nostre iniziative pubbliche". Un panino sotto al gazebo, fogli di carta, una parola con un giovane un’altra con un ex segretario del vecchio Pds, sono questi i momenti che hanno scandito la giornata di Marchini e di chi come lui ha presieduto il gazebo. "Abbiamo visto votare tante persone – dice – eravamo in due seduti sotto al gazebo di Corso Carducci, io che ho 24 anni e un ragazzo di 18". La speranza è che l’effetto Schlein si veda anche nei tesseramenti. "Nel circolo Grosseto Centro le elezioni di settembre hanno generato molto malcontento, su 140 iscritti appena 70 hanno deciso di rinnovare la tessera – conclude – . Ho parlato con loro e c’è chi aspettava di vedere come andavano queste Primarie per rinnovare". Un risultato in controtendenza è quello registrato nel seggio di Monterotondo Marittimo, dove Stefano Bonaccini ha ottenuto 130 voti su 152 votanti, Elly Schlein si è fermata a 20. "Noi avevamo puntato tutto su Bonaccini e gli elettori ci hanno sostenuto – ricorda Cristina Garnini, segretaria del circolo –. L’affluenza è stata buona, una via di mezzo tra le primarie del 2017 e 2019. Ora lavoreremo per andare incontro a Elly perché è lei la nuova segretaria del Pd". Soddisfazione per l’affluenza. "Abbiamo avuto la fortuna di vedere molta gente, anche gente che alle ultime elezioni non è andata a votare e anche un elettore che sappiamo non essere un nostro sostenitore, ma che ha detto di averlo fatto per contribuire a una giusta opposizione".

Nicola Ciuffoletti