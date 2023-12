In attesa delle prima neve intanto arriva il tapis roulant. Sarà utilizzato dai bambini

In attesa che sull’Amiata torni a nevicare o almeno tornino le condizioni per produrre neve artificiale, la società Isa, che gestisce gli impianti di risalita dell’Amiata grossetana non sta a guardare e lavora all’imminente stagione sciistica. Proprio in questi giorni di festa è stato installato il nuovo tapis roulant per le risalite dei più piccoli. Il nuovo impianto è stato posizionato nei pressi del campo scuola Le Macinaie, sul tratto finale della pista Panoramica.

"L’Amiata è una montagna amica delle famiglie – commentano dalla Isa Impianti – e l’aver posizionato questo nuovo tapis roulant arricchisce l’offerta del Prato delle Macinaie, che già rappresenta il luogo ideale dove i piccoli sciatori si possono divertire". Sul fronte neve, tutti gli operatori sono in attesa che il clima mite di questi giorni venga spazzato via da venti più freddi e che in cielo si creino le condizioni ideali per vedere cadere almeno un po’ di fiocchi.

"Appena si verificheranno le condizioni meteorologiche ideali – spiegano dalla società Isa Impianti – azioneremo il nostro sistema di innevamento artificiale. La speranza è che nei prossimi giorni cambi aria, nel vero senso della parola e l’inverno faccia capolino".

La stazione sciistica amiatina è stata scelta, dalla ditta DemacLenko per sperimentare un nuovo generatore che produce neve con consumi energetici molto più bassi e a temperature molto più alte. Questo cannone, di nuova generazione, fa parte di tutti quei nuovi impianti che le aziende, grazie alla tecnologia, stanno studiando per avere meno impatto ambientale (meno consumi e minore utilizzo di acqua).