Impianto sportivo di via Cimabue. Riqualificazione per 60mila euro

Con l’approvazione del progetto esecutivo qualche giorno fa, da parte della Giunta comunale, sono pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di tennis di via Cimabue. Interventi che erano attesi ormai da anni anche perchè l’impianto ha bisogno di un profondo maquillage. L’intervento, dal costo complessivo di quasi 60mila euro, porterà alla riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della copertura, usurata negli anni, e il rinforzo strutturale della fondazione del fabbricato. Soddisfatti il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginnaneschi che da tempo avevano programmato delle migliorie nella zona: "L’approvazione del progetto esecutivo testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale nell’investire sul benessere dei cittadini che frequentano quotidianamente l’impianto sportivo, come è quello del tennis di via Cimabue, uno degli impianti storici della città - hanno detto - Continua così il nostro impegno di valorizzazione delle strutture sportive cittadine, ed in particolare di quelle che cominciano ad avere qualche anno alle spalle, attraverso opere di manutenzione e miglioria costante".