Ecco “Energia Sorano”, un nuovo progetto eolico

Sorano (Grosseto), 21 settembre 2024 – Non c’è pace per i territori di collina. Sul comune di Sorano piomba un altro progetto di un nuovo parco eolico, denominato “Energia Sorano” e questa volta è stato presentato dalla Società Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Italia che ha sede a Roma. Il progetto del nuovo parco eolico prevederebbe 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 Megawatt per una potenza complessiva di 43,4 Megawatt da realizzarsi nella zona limitrofa alla frazione di Elmo. Sono previste relative opere di connessione. Questo progetto arriva proprio mentre a Sorano i cittadini si stanno mobilitando con le osservazioni contrarie a un altro progetto, presentato non molto tempo fa. Naturalmente a questo i cittadini si opporranno ma sono sempre più esausti. Solo tra i comuni di Pitigliano e Sorano sono 5 i progetti di parchi eolici.

I due comitati che stanno coordinando la raccolta delle osservazioni su Pitigliano e Sorano, Maremma Attiva e Comitato Ambiente e Salute Tuscia annunciano che anche per cercare di fermare il progetto Energia Sorano saranno organizzate giornate dove raccogliere osservazioni contrarie. Nelle zone del tufo è una corsa spietata all’eolico, lo è circa un anno a questa parte. Una corsa che vede anche le diverse aziende proponenti cercare di mettersi a vicenda il bastone tra le ruote, nel tentativo di fermare altri progetti.

Questa situazione di “ guerra tutti contro tutti” la spiegano i comitati: “Siamo alla follia – dicono – Mentre cittadini, istituzioni e comitati hanno formulato migliaia di osservazioni serie e miranti alla salvaguardia del nostro territorio, le aziende si fanno guerra fra di loro in questo folle Far West senza regole. Le osservazioni presentate da Rwe Renovables al ministero nei confronti del Progetto Visconti Pitigliano Srl sono l’esempio lampante dell’ipocrisia del profitto ai danni delle comunità e della terra”. Poi i comitati procedono e concludono: “Questa è una guerra fra speculatori per 5 progetti , ripetiamo 5 progetti in pochissimi chilometri quadrati. Questa follia va fermata subito”.

Nicola Ciuffoletti