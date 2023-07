Impianti sportivi concessi per gli eventi

Il Comune ha deciso di concedere in uso gli ex impianti sportivi , nel centro di Caldana, insieme a un contributo economico non solo per gli eventi estivi ma anche per quelli autunnali. Da anni il Comune ha realizzato, nel periodo estivo, il progetto "Caldana in Bellezza. Musica, Arte, Cultura", che comprende una serie di iniziative culturali con conferenze, convegni, concerti di musica classica e visite guidate nel borgo di Caldana. Dopo la pandemia si riparte ed allora via libera alla concessione del patrocinio, ed all’uso temporaneo degli ex impianti sportivi nell’ambito del progetto "Caldana in Bellezza". L’associazione Società di Mutuo Soccorso di Caldana Aps è l capofila del progetto, che viene realizzato grazie al sostegno ed alla la collaborazione di altri organismi cittadini come l’Asd Caldana Sport e Motori,l’associazione Commercianti di Caldana, e Progetto Borghi- Coopera soc. coop. Ma pure la Proloco di Gavorrano realizzerà, per la prima volta nel centro storico, alcuni eventi in questo mese. E così la sera di sabato 15 sarà cena-concerto alla Rocca e sabato 22 andrà in scena il "salotto" di Gavorrano a Tavola.

Roberto Pieralli