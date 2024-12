Imparare a fare i tortelli. I segreti della tradizione

Un corso per imparare a fare i tortelli. E’ questa l’iniziativa di Confesercenti con Cescot e l’Associazione del tortello maremmano: un corso (che partirà a gennaio e si concluderà a marzo) per imparare a fare i tortelli, dall’impasto al ripieno per concludere con il condimento. Gli orari sono studiati anche per chi lavora ed è aperto a tutti, anche a chi è alle prime armi di cucina perché i docenti, a partire dallo chef Sandro Signori dell’Associazione del tortello, partiranno dalle basi.

"L’idea del corso è partita per caso – dice Massimiliano Mei presidente dell’Associazione del tortello maremmano –, durante la manifestazione che abbiamo organizzato all’interno del Festival del cavallo. In quel caso abbiamo organizzato alcuni show cooking, ma in molti ci hanno chiesto di più: volevano provare, volevano capire le consistenze, i tipi di farina, di ripieno, i prodotti giusti. Tra l’altro tra le finalità dell’associazione c’è anche la diffusione della cultura del tortello e come si fanno in rispetto della tradizione".

Tra i maestri lo chef Sandro Signori, che insegnerà quali sono i prodotti giusti ma anche i trucchi per non sbagliare. Per non rischiare di perdere una tradizione, un saper fare antico.

"Il corso – dice Laura Comparini di Cescot – prevede 12 ore di lezione, con incontri che dovrebbero svolgersi il martedì e il giovedì. Si parte con alcune note sulla storia e origine del tortello per poi passare a materie prima e attrezzature. Si concluderà con il condimento e come scegliere il vino giusto. Le materie prime verranno fornite da Conad". Il corso (due appuntamenti a settimana di due ore ciascuno) ha un costo di 150 euro.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0564-438809 o 0564-438840.