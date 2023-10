Tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione del corso di oreficeria targato Confcommercio Grosseto. Le lezioni, che si svolgeranno in città nelle aule-laboratorio Ascom di via Tevere 17, sono in programma da lunedì 16. Sono disponibili ancora due posti. Per info: scrivere una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it o telefonare allo 0564470111.