Il volontariato una risorsa da riscoprire

Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso il volontariato, anche, e soprattutto, tra i giovani era molto diffuso. Forse perché stanchi della politica, trovavano spazio e modo di esprimere le proprie idealità proprio nel volontariato. E anche nelle sue forme più diverse. Adesso non è più così: già da tempo dalla Caritas si era sottolineato come i volontari fossero sempre meno e sempre più anziani. E adesso anche la Croce Rossa, con il suo presidente provinciale Corsi ha invitato a impegnarsi nel volontariato. Brecht nella Vita di Galileo diceva "Sventurata la terra che ha bisogno di eroi" e noi parafrasando la frase potremmo dire sventurata la terra che non ha bisogno dei volontari e della loro generosità.