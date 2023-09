Il vertice dell’Arma Carabinieri, il cambio E’ arrivato Arena

Si chiama Sebastiano Arena, ed è il nuovo comandante provinciale. Da ieri, il 48enne ufficiale dell’Arma, ha assunto l’incarico di Comandante provinciale carabinieri di Grosseto ed ha iniziato il suo lavoro nella caserma "Canzanelli", quartier generale dell’Arma in Maremma.

Proveniente da un anno di aggiornamento professionale alla Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l’Ufficiale, nel corso del servizio sinora svolto, ha ricoperto diversi incarichi operativi in Sicilia, dove ha comandato il Gruppo carabinieri di Monreale, e nel centro Italia, al comando delle Compagnie carabinieri di Assisi, prima, e Ostia, poi.

Non sono mancate, nel corso della sua carriera, esperienze di Stato maggiore nel Comando Generale dell’Arma dei carabinieri e nel settore addestrativo, avendo prestato servizio anche all’Accademia militare di Modena. Arena, classe 1975, si è laureato in Giurisprudenza, ha anche lavorato all’Ufficio di coordinamento del Comando generale, passando prima per l’Accademia di Modena, il reparto paracadutisti Tuscania, il Nucleo operativo Casilina nella capitale. Per lui anche esperienze nel Lazio, Umbria e in Sicilia. Negli ultimi due anni ha guidato il Comando provinciale dei carabinieri di Monreale.

Prende il posto di Giuseppe Adinolfi che qualche giorno fa ha salutato la provincia di Grosseto come dirigente dell’Arma, ma non come cittadino. Adinolfi ha infatti ribadito la bellezza della Maremma e della sua voglia di tornare in una terra che gli è rimasta nel cuore.

Poco dopo il suo insediamento nella caserma "Canzanelli", il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Sebastiano Arena si è presentato al prefetto di Grosseto, Paola Berardino, con cui ha avuto un primo colloquio su aspetti di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica del territorio che in questi giorni sono al centro di un dibattito importante. Nella circostanza il prefetto Berardino ha anche presentato al Comandante il suo staff più ristretto, rappresentato dal icario, Bruna Becherucci, e dai dirigenti d’area della Prefettura che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio. Arena è stata dunque chiamato dall’Arma a prendere servizio a Grosseto, in un territorio comunque difficile e dove bisogna sempre fare attenzione.