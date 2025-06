"Il turismo resta sempre una priorità"

Il gruppo consiliare "Matteo Buoncristiani Sindaco" risponde alle critiche sollevate dal centrosinistra follonichese in merito al recente riassetto di giunta. "Le grandi campagne politiche del centrosinistra locale iniziano a dare i loro frutti. In senso negativo, ovviamente" afferma Paola Venezia, nuovo capogruppo consiliare della lista civica Buoncristiani. Secondo i consiglieri del gruppo di maggioranza, le dichiarazioni dell’opposizione riguardo l’incapacità dell’attuale amministrazione di garantire un’offerta turistica valida avrebbero influenzato la recente richiesta del Pd di Castiglione della Pescaia che chiede che L’ambito turistico Maremma Nord non sia più guidato da Follonica ma da Castiglione. "Questa uscita antepone l’interesse partitico a quello generale – continua Venezia - facendo perdere cosi a Follonica il ruolo di capofila d’ambito, a danno di tutta la comunità. Chiediamo quindi che il centrosinistra follonichese inizi a fare il proprio lavoro con responsabilità, senza creare inutili e imbarazzanti allarmismi. Follonica è il punto di riferimento per l’Ambito turistico perché fa da raccordo tra la costa e la zona collinare, essendo punto di snodo tra i comuni di mare e quelli dell’entroterra". I consiglieri del gruppo civico ricordano che l’attuale amministrazione crede veramente nello sviluppo del settore turistico e lo dimostra il fatto che ha annunciato la nascita di un ufficio comunale completamente dedicato a questione legate a questo settore: "Aspetto a cui abbiamo voluto rimediare inserendo questa modifica all’interno del piano di riorganizzazione del personale, a dimostrazione che crediamo fermamente nel settore come riferimento di sviluppo per l’intero territorio. Ringraziamo per il grande lavoro svolto sia l’ex assessore Stefano Boscaglia sia il nuovo assessore Azzurra Droghini, che saprà continuare sulla strada già intrapresa".

Gabriele Pasquini