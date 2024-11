Il traguardo del sindacato. Cgil nel Golfo da 40 anni

Domani sarà un giorno speciale per Follonica: Cgil e Spi Cgil di Grosseto celebreranno i 40 anni della Camera del Lavoro follonichese, con un evento che si terrà alle 16 al Casello Idraulico in via Roma. Al centro della celebrazione ci sarà la presentazione del libro di Silvano Polvani, "Le Camere del lavoro di Massa Marittima e Follonica", che racconta il percorso storico e sociale del sindacato nella Maremma e nelle Colline metallifere. Il volume di Polvani non è solo un omaggio alla storia del movimento sindacale, ma anche un’opera che documenta la trasformazione del lavoro nel territorio: dalle lotte dei minatori a Massa Marittima fino alla fondazione della Camera del lavoro di Follonica, avvenuta il 19 ottobre 1984. Allora, il segretario generale Cgil nazionale Luciano Lama tenne un discorso che sottolineava l’importanza della presenza sindacale in città.

La serata sarà condotta da Pierluigi Tonelli e inizierà con una relazione dello stesso Polvani, giornalista e scrittore. Successivamente, Edo Picci, ex segretario Cgil di Follonica, offrirà una testimonianza personale, mentre Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto, concluderà il dibattito. Un intermezzo musicale a cura di Dario Canal e un aperitivo renderanno l’evento ancora più accogliente.

"Nel deserto lasciato dalla politica che si è fatta liquida – ha dichiarato la segreteria Pagni – le nostre Camere del lavoro restano un presidio democratico di partecipazione, di vita comunitaria. Uno dei rari luoghi di confronto e discussione dove il Noi prevale sull’Io, dove le idee trovano accoglienza e i bisogni delle persone elaborazione e proposta".

"Il libro – conclude Pagni – è dedicato alle pensionate e pensionati delle Leghe di Massa e Follonica, della Cgil, alle operatrici e operatori dei servizi, alle compagne e ai compagni delle categorie. Lavoratrici e lavoratori che ieri come oggi danno un senso a questa storia collettiva che anima il Paese, e che si chiama dal giugno 1944, Cgil".

Viola Bertaccini