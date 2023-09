Il Titanic delle pensioni Sergio Rizzo ne parla su "Tv9"

E’ Sergio Rizzo, scrittore e giornalista, l’ospite della rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, in onda oggi su Tv9 alle 21.15. Si parlerà dell’ultimo libro di Rizzo, "Il Titanic delle pensioni, lo stato sociale che affonda" dove si spiega, attraverso numeri preoccupanti (16 milioni di pensionati per 22 milioni di pensioni e 380 miliardi annui pagati dall’Inps), come sia quasi impossibile che già i nostri figli, figuriamoci i nipoti, possano pensare ad una pensione dopo la loro vita lavorativa.