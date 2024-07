"Il tema della sicurezza va affrontato con razionalità e responsabilità"

"Quanto accaduto ci spinge a riflettere sul delicato equilibrio tra il bisogno di sicurezza e la generalizzazione degli strumenti, spesso a fine di propaganda politica, per ottenerlo". Inizia così la nota del Gruppo consiliare del Pd dopo il patteggiamento in tribunale del 37enne grossetano. L’uomo aveva raccontato di essere stato colpito da un senegalese nel centro di Grosseto proprio un anno fa. I carabinieri, dopo aver visto le immagini delle telecamere lo hanno smascherato. "Il caso che ha visto coinvolto l’insegnante di arti marziali e l’accusa di falsa testimonianza sottolinea come sia cruciale affrontare il tema della sicurezza con razionalità e senso di responsabilità, senza scadere in eccessi che rischiano di esasperare le paure e le tensioni sociali – dicono i consiglieri Pd –. Le politiche sulla sicurezza sono un valore fondamentale per la nostra comunità, come per tutte le altre, ma non devono mai diventare strumento politico ad enfatizzare le paure. L’episodio dimostra come un’iniziativa valida, quale il Controllo di Vicinato, possa diventare controproducente se utilizzata in modo improprio. E’ fondamentale ricordare che la lotta al degrado sociale e alla difesa dei valori passa attraverso un’azione corale ed incisiva da parte di una comunità intera rispettosa delle leggi, così come la sicurezza per prima ci viene garantita dal lavoro incessante delle forze dell’ordine. L’esaltazione e la drammatizzazione dei problemi inerenti, invece non fanno che alimentare un clima di paura e diffidenza che non giova a nessuno. Siamo anche convinti che ogni violazione delle leggi debba essere punita con rigore ma con altrettanta fermezza ribadisce che è importante non esaltare gli animi in un momento sociale così delicato". Il Pd chiude: "Siamo tutti chiamati a collaborare per costruire una comunità più sicura, ma questo deve avvenire attraverso il dialogo, la trasparenza e il rispetto della legge".