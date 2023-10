"Il sindaco spieghi meglio la situazione della piscina"

Le condizioni di "salute" della piscina di Bagno mandano su tutte le furie il gruppo di minoranza Noi per Gavorrano che attacca il sindaco Stefania Ulivieri e annunciando di voler presentare un’interrogazione.

"La piscina – dice il capogruppo Andrea Maule – resterà chiusa per l’intera stagione sportiva 20232024 al fine di effettuare importanti interventi impiantistici e strutturali. Allora chiediamo al sindaco di esporre le motivazioni che hanno indotto alla chiusura della struttura sportiva, fornendo anche una stima dei possibili e presunti costi di ripristino dell’impianto. Inoltre, vogliamo sapere quali siano stati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulla piscina negli ultimi dieci anni, evidenziando se gli stessi sono stati attuati e finanziati dall’Amministrazione comunale o dal gestore. Ed ancora, chiediamo di chiarire a quali bandi regionali e statali l’Amministrazione intende aderire, dato che di questi si parla nel comunicato diramato. Infine, per meglio individuare la gravità del disservizio creatosi, il sindaco deve fornire un riepilogo, quanto più dettagliato possibile, della tipologia di utenti che negli ultimi cinque anni hanno usufruito della piscina. Abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti per di acquisire copia della convenzione con l’Associazione che ha in gestione l’impianto".

Roberto Pieralli