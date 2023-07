Il "rovescio" del diritto De Magistris, attacco al cuore dello Stato "Sono stato isolato"

Sarà Luigi De Magistris l’ospite di oggi alle Terme Marine Leopoldo II per il talk show (inizio alle 18.30) con Giancarlo Capecchi. C’è molta attesa per questo incontro con l’ex magistrato, ex sindaco di Napoli ( il più longevo primo cittadino, a partire dal 2011), ex parlamentare europeo.

Iniziamo a parlare di De Magistris, riprendendo dalla prefazione di Nino Di Matteo, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2019 al 2023, sotto scorta dal 1993, vittima di un attentato.

"Luigi De Magistris – scrive Di Matteo – si definisce un uomo delle istituzioni che è stato tradito più volte dallo Stato e dalle Istituzioni. E’ vero, è capitato a lui così come in passato ad altri magistrati uccisi dal fuoco incrociato di interessi mafiosi e isolamento istituzionale".

L’importanza del libro che verrà presentato oggi alle Terme Marine Leopoldo II – dal titolo "Fuori dal Sistema" –, secondo Di Matteo "sta nella capacità di fare memoria e di spiegare, nella concretezza della ricostruzione di vicende esemplari, come chi tocca i fili dell’alta tensione e non arretra per amore di verità, è destinato a diventare bersaglio da logorare, isolare, distruggere. Anche con il fuoco amico delle istituzioni".

E lo stesso De Magistris, confessa di aver voluto in questo libro (editore Piemme per Mondadori, presente all’incontro), raccontare la sua storia "che è la storia di un sistema – dice –, in buona parte criminale, che non è un romanzo o una serie tv, ma una realtà ancora più grave di quello che si può immaginare".

"Negli ultimi trenta anni il sistema criminale si è fatto Stato – accusa De Magistris –, penetrandolo lentamente e costantemente, non più colludendo ma entrando nel cuore dell’economia, della finanza, della politica, delle istituzioni tutte, compresi servizi segreti, Forze di polizia e magistratura. Una borghesia mafiosa che spesso utilizza la legalità formale per agire e che consuma i suoi delitti con i proiettili istituzionali. Io so, e quindi non posso tacere e dimenticare".

Il libro inizia dai fatti che De Magistris ha visto, indagato e quindi vissuto, per cui dal talk show di oggi pomeriggio potranno uscire molti spunti di riflessione. E’ la voce di una campana alla quale è stato tolto il batacchio ma che non si rassegna e urla la sua verità dando le sue versioni sui fatti. E’ la storia, sono parole sue, di un giovane magistrato "innamorato della toga, pubblico ministero ubbidiente alla Costituzione su cui aveva giurato giovanissimo, diventando sostituto procuratore della Repubblica nel Tribunale di Catanzaro. Uno di quei magistrati e servitori dello Stato fatti fuori non dalla ‘ndrangheta, né coppola né lupara, ma dai vertici dello Stato stesso".

"L’ingresso è libero e gratuito – ricorda Amedeo Vasellini, general manager delle Terme Marine e del Granduca –, così come gratuito sono il parcheggio e il brindisi che alla fine, come in ogni occasione, sarà fatto con gli ospiti per ringraziare il protagonista del talk show".