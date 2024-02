Il Rotary dona un ecografo portatile

"Voglio esprimere la mia soddisfazione, quale presidente del Rotary Club di Massa Marittima – ha detto Barbara Fiorini, insieme al presidente della Commissione Progetti Alessandro Masotti e quella di tutto il mio Club – per la realizzazione di questo progetto". Un momento importante perché, come ha sottolineato il responsabile del Pronto soccorso Somma "questo ecografo portatile consentirà, anche se di dimensioni ridotte, di effettuare prestazioni direttamente al letto dell’ammalato senza doverlo far spostare". La presidente del Rotary ha aggiunto: "Come ho già avuto modo di dire, in questa annata di presidenza ho voluto dedicarmi, in particolare, a progetti riguardanti la sanità e la scuola, pertanto, ci tenevo a realizzare un progetto con il nostro ospedale, che si concretizzasse in una donazione che fosse utile per tutta la nostra comunità locale. Così quando, già ad ottobre 2022, mi rivolsi al dottor Somma per avere un’indicazione su cosa fosse necessario, ma mancante, nel Pronto soccorso immediatamente mi parlò dell’ecografo portatile. Da allora abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto ed è con immenso piacere che oggi doniamo questo strumento. Tengo a precisare che questo è il progetto portante dell’annata e costituisce il nostro District Grant".

In dettaglio Somma ha tenuto a ricordare la velocità con cui, grazie all’apparecchio inaugurato ieri mattina, si riesce a "fotografare" in tempo reale cosa sta succedendo al paziente.