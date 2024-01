Il rione Fortezza torna in acqua: "Pompeo" è pronto

Tempo di inaugurazione per il rione Fortezza che ha rimesso in acqua il suo guzzo di allenamento in vista del prossimo Palio Marinaro dell’Argentario. Il battello "Pompeo" che viene utilizzato per la preparazione degli equipaggi rossogialloverdi è stato ri-varato con grande emozione dopo i lavori di ristrutturazione, resi possibili anche grazie alle donazioni dei contradaioli. Per i tifosi della Fortezza è infatti possibile acquistare "centimetri", proprio come avvenuto quando l’imbarcazione è stata realizzata, per permettere di finanziare i lavori.